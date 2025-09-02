ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други данъци
Автор: Десислава Томева 14:45Коментари (0)289
Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава. Това заяви категорично министър-председателят Росен Желязков пред журналисти.

Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.

"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят.

Желязков обеща, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.


