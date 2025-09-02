ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други данъци
Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.
"Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", подчерта министър-председателят.
Желязков обеща, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Виктор Илиев е шофирал със 199 км/ч, употребявайки райски газ от ...
14:53 / 02.09.2025
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:14 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитит...
15:15 / 02.09.2025
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси, е като сле...
14:46 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
БМВ с пловдивски номер блъсна МПС на пожарната в Приморско
14:45 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS