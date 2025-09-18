ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция"
Министър Атанас Запрянов награди бригаден генерал Ивайло Сотиров с награден знак "За вярна служба под знамената" първа степен и се обърна към личния състав на Служба "Военна полиция" с думите: "Служба "Военна полиция" е особена и задачите, които стоят пред нея, имат изключително голямо значение по отношение на спазването на реда, законността, дисциплината във въоръжените сили; за охраната на обекти, за борбата с негативните явления в армията и отбраната, като корупцията и злоупотребите с материални и финансови средства, борбата с алкохола и наркотиците. Тя се грижи за моралната страна на нашите въоръжени сили, но, за да сме успешни в това, трябва пример за подражание". Той посочи, че именно "Военна полиция" трябва да бъде еталон за морал и неподкупност, а офицерите от службата трябва да са заслужили доверието и уважението на своите подчинени с високонравствени качества.
Министър Атанас Запрянов заяви още: "Познавам военната полиция от нейното създаване, както и различните реформи, през които премина. За всички тези години службата имаше важна роля като инструмент в подкрепата на дейността на министъра на отбраната". Той благодари на генерал Сотиров, затова, че за времето начело на службата е направил всичко възможно да изпълни задачите така, както законите и уставите го изискват.
Министър Запрянов се обърна към новия директор полковник Християн Христов с призив да бъде безкомпромисен към всички негативни прояви вътре в службата. От своя страна полковник Христов увери, че ще положи всички усилия да се работи при спазване на принципите на законност, прозрачност и професионализъм. Той се обърна към личния състав на службата като ги призова да намерят сили и способности да се справят с предизвикателствата от вътрешен и външен характер, пред които са изправени.
"Служба "Военна полиция" е широкоспектърна с многообразни функции, ние ще запазим всички способности, които имаме към момента, и имаме амбицията да изградим нови. Вярвам, че ръководството на Министерството на отбраната ни дава висока оценка и, за да бъдем още по ефективни, трябва да работим в тази посока. Много разчитам на хората, защото изпълнението на ежедневните задачи на една такава структура, която е едновременно и част от въоръжените сили, и контролен орган, изисква професионализъм и компетенции от служителите и най-вече от техните началници, подчерта полковник Християн Христов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 356
|предишна страница [ 1/60 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
14:46 / 18.09.2025
Бивш МВР министър загадъчно: Скоро мнозина ще разберат какво е пр...
14:00 / 18.09.2025
Абсолютни легенди идват в България, и то не къде да е!
13:21 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме б...
12:25 / 18.09.2025
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:06 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS