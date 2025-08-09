ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Запрянов с информация за шестте F-16, които трябва да пристигнат
Депутатът пита военния министър кога могат да бъдат очаквани следващите шест самолета от първата партида.
"Планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес, в който участват различни структури от американските Военновъздушни сили и страни от НАТО. Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа", заявява министърът.
И пояснява: "Самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет, са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират".
Първите два самолета F-16 Block 70 от първата партида пристигнаха у нас през месеците април и юни. Останалите шест трябва да пристигнат на българска почва до края на 2025 година. През месец юни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов увери, че това ще се случи.
