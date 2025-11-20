ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев с важна информация за недостига на кадри
Ето каква статистика споделя той:
• 38% повече приети студенти в специалност "Медицинска сестра“;
• 34% повече в професионално направление "Химични технологии“;
• 10% повече в "Общо инженерство“;
• 14% повече в "Електротехника, електроника и автоматика“;
• 7,5% повече в "Енергетика“;
• 22% повече в "Металургия“;
• 17,5% повече в "Транспорт, корабоплаване и авиация“.
С 22% се е увеличил броят на студентите, които са се записали да учат за хидроинженери – една от специалностите с най-остър недостиг на пазара на труда.
За първи път от близо 10 години е изцяло запълнен приемът в направление "Физически науки“ в Софийския университет, а общото увеличение за това направление в страната е 18%. С 10% е увеличен и приемът в "Химически науки“.
Всъщност тази година регистрирахме нарастване на приема и на кандидат-студентите във всички инженерни и природоматематически професионални направления, с изключение на "Машинно инженерство“.
"Това увеличение се дължи отчасти на малко по-многобройния випуск зрелостници, но и на политиката за преструктуриране на приема, която МОН провежда. Определянето на защитени специалности и приоритетни професионални направления, увеличаването на приема в тях и намаляването му в други, освобождаването от такси, както и допълнителните стипендии и финансиране са мерките за насърчаване на включването в образованието и професиите с очакван бъдещ недостиг", пише Вълчев.
"Процентът на увеличението ни дава основание да смятаме, че има и положителна промяна в нагласите за включване в техническо висше образование. Надяваме се тази промяна да бъде устойчива", добавя още той.
