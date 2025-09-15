ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000. В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.
Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента, съобщиха от министерството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 743
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
21:56 / 14.09.2025
Инфарктна ситуация на Седемте рилски езера
21:37 / 14.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето пита непрекъснато къде е тати. Казвам,...
21:43 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Абсолютно скандално!
20:34 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
19:31 / 14.09.2025
Клиентка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
19:52 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS