Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:15Коментари (0)508
На 15 септември от 14:30 часа министърът на образованието Красимир Вълчев ще участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив, където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището.

Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000. В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента, съобщиха от министерството.


