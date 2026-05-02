Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви, че възстановяването на отсечката Смолян – Пампорово ще отнеме между една и две години заради мащаба на активиралото се свлачище. Според него бедствието е резултат от сложни геоложки и хидрогеоложки проблеми, които са направили процеса почти невъзможен за предотвратяване.

Регионалният министър обясни пред Nova, че обхватът на свлачището е около 5 декара, а причините се коренят в специфичната геология на Родопите.

Николай Найденов коментира, че укрепването на терена преди 20 години не е било извършено по най-добрия начин. Според него тогавашният подход е целял "да подпре водата“, вместо тя да бъде правилно отведена, което днес е довело до свличането на огромната земна маса. Министърът подчерта, че при такъв мащаб на природния процес странични фактори като строителна дейност не могат да окажат съществено влияние.

Още днес екипи от експерти на министерството пристигат на място, за да проучат възможностите за изграждане на обходен маршрут, тъй като пътят е от критично значение за региона. Найденов поясни, че вторият участък, за който е имало съмнения за компрометиране, вече е ремонтиран и в момента няма индикации за нови проблеми там. Населението в района е свикнало с динамичните геоложки процеси, но държавата се фокусира върху намирането на трайно решение за инфраструктурата.