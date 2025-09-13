ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Красимир Вълчев идва в "Столипиново" за 15 септември
Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000. В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.
Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента, съобщиха от министерството.
