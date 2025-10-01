ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Караджов: Това е недопустимо! Освобождаваме директора на "Автомобилна инспекция"
"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.
Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“, началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби. "Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.
Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.
"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
19:24 / 01.10.2025
Министър Гуцанов: Пенсионната възраст трябва да остане такава, ка...
18:52 / 01.10.2025
Жестоки задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки изнервят шоф...
18:51 / 01.10.2025
Премиерът на България: Трябва да се изгради 360-градусова защита
19:43 / 01.10.2025
Бившият кмет на Кърджали е даден под съд
17:12 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria издаде червен код за идните два дни
16:31 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS