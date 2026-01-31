ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Гуцанов с добра новина за 2 милиона пенсионери
Той отбеляза, че с друго решение е повишена линията на бедност с близо 20 на сто - на 390 евро. "Това означава повече средства за хората с увреждания и за социални помощи“, каза Гуцанов.
Министърът припомни, че увеличението на пенсиите по швейцарското правило е факт за втора поредна година и от 1 юли над 2 милиона пенсионери ще получат повече средства.
"Направихме така, че хората, пострадали от бедствия, да взимат 1550 евро повече от това, което се полага по закон. Може да не са много, но успяхме да го направим“, каза Гуцанов.
Той допълни, че се надява следващото правителство да продължи политиката за повишаване на доходите на майките.
"Съжалявам само, че заради липсата на бюджет, не успяхме да повишим втората година от майчинството и да покачим компенсациите от 50 на 75 на сто за жените, които се връщат на работа през втората година от майчинството. Дано това остане в бюджета, който ще предложи следващото правителство“, обясни социалният министър.
Той отчете и голям успех на инициативата "Избирам България“ на Министерството на труда и социалната политика, с която се предоставят стимули на българи и хора с българско самосъзнание, които искат да се върнат у нас. "Над 3500 молби на наши млади съграждани има в момента, които са отишли в чужбина и сега искат да се върнат. Това са образовани хора, хора с възможности, които искат да се завърнат“, обясни Гуцанов. Той припомни и решителните стъпки срещу т.нар. "къщи на ужасите" и за подобряване на живота на възрастните хора.
"Само преди седмица закрихме пореден незаконен дом в Старозагорско. Закрихме 15 незаконни дома, правим ремонт на всички държавно финансирани домове. Откриваме 250 нови услуги за хора с увреждания. Заради работата на Агенцията за качество на социалните услуги бяха отнети много лицензи, а още повече ги върнаха като видяха колко е затегнат контролът“, каза социалният министър.
