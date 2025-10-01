ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Гуцанов: Пенсионната възраст трябва да остане такава, каквато е по закон
Относно пенсионните вноски министърът подчерта, че не трябва да има увеличение нито за първия, нито за втория стълб поне до 2026 – 2027 г., съобщават от МТСП.
Като основен резерв в пенсионната системата министър Гуцанов посочи борбата със сивата икономика, която според различни данни достига до 25% и повече. "Когато една четвърт от икономиката е в сянка, това е изключително високо ниво. Именно тук са най-големите възможности за осигуряване на допълнителни средства за пенсионната система“, каза той.
Акцент министърът постави и върху минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, преговори за който е имало преди повече от 10 години. "В момента има огромно разминаване, защото за десет години много работещи специалисти остават на минималния праг. Нали не вярваме, че един главен счетоводител работи за минимална работна заплата. Явно се плаща по някакъв друг начин. Ако искаме реална борба със сивата икономика, актуализацията на минималните осигурителни прагове по професии е голяма възможност. Това трябва да стане със съгласие между синдикати, работодатели и МТСП,“ каза министърът.
