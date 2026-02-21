ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министерството на външните работи издаде препоръка
Ситуационният център на сайта на МВнР съобщава, че е затруднен трафикът в провинции Горна и Долна Австрия, Каринтия, Бургенланд и Виена. Отменени или пренасочени са полети от и към австрийската столица.
"МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи да посетят Австрия през следващите дни, да предприемат пътувания само в наложителни случаи и с подходящо екипирани превозни средства - пишат още от МВнР. Информация за пътната обстановка може да се следи чрез сайта на австрийския автомотоклуб, а за статуса на полети - сайтовете на съответните самолетни компании или чрез електронните страници на летищата във Виена."
Тази сутрин виенското международно летище "Швехат" бе временно затворено, като пристигащите полети са пренасочени към други летища. Суровите условия причиняват огромни смущения и на други места. Поради снеговалежа жп трафикът в цяла Австрия също може да претърпи закъснения и отмени, както съобщиха Австрийските железници (OBB) на уебсайта си. Имаше няколко инцидента и затваряния на участъци по магистрала Westautobahn (A1) в Долна Австрия.
Снежната буря, която връхлетя Австрия на практика блокира транспорта, прекъсна на много места електрозахранването и причини смъртта на петима души.
53-годишен мъж загина в Линц, след като снегорин се е преобърнал, паднал по стълбищна рампа в жилищен комплекс и го затиснал. В област Тирол общо четирима скиори загинаха при лавини. Трима от тях са затрупани край курорта Санкт Антон. Германски гражданин е загинал на писта в Наудерс, а 16-годишният му син е тежко ранен.
От четвъртък насам в страната е навялал 40 см нов сняг. "Не е имало нещо подобно през февруари през последните години“, каза метеорологът Маркус Вадсак пред обществения радио-телевизионен канал ZiB.
В съседна Словения са засегнати около 40 000 домакинства. Местните медии съобщават за сериозни смущения в североизточната част на страната.
Полезна за българите информация при проблеми
При необходимост от консулско съдействие българските граждани може да се обръщат към Посолство на Република България в Република Австрия на дежурен телефон +43 1 505 31 13 или e-mail: Embassy.Vienna@mfa.bg.
При бедствени ситуации българските граждани може да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 476
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате...
11:44 / 21.02.2026
Две общини обявиха частично бедствено положение
10:55 / 21.02.2026
Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчиц...
10:25 / 21.02.2026
Усложнената зимна обстановка в България: Затворени пътища, снегов...
10:33 / 21.02.2026
Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
10:00 / 21.02.2026
Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
09:47 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS