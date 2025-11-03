ИЗПРАТИ НОВИНА
Милиони българи ще се опаричат тази седмица
09:25
©
Изплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник). 

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции започна на 7 октомври и завърши на 20 октомври.







Статистика: