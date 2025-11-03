ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Милиони българи ще се опаричат тази седмица
На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции започна на 7 октомври и завърши на 20 октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина шефът на БАБХ
21:28 / 02.11.2025
Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
21:19 / 02.11.2025
Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян
21:09 / 02.11.2025
Край на циганското лято!
20:44 / 02.11.2025
Владислав Горанов с тежка атака срещу президента
20:06 / 02.11.2025
Родена е на днешния ден в Пловдив, уволнявана е често от различни...
18:58 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS