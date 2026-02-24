ИЗПРАТИ НОВИНА
Милиарди левове останаха за прибиране
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38Коментари (1)99
© Plovdiv24.bg
Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите. Правителството ще работи с регулаторите. 

Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

Клисурски даде висока оценка на институциите, въвлечени в процеса до момента.

Въвеждането на еврото не се случва за една нощ, а постепенно в рамките на много месеци. Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативното увеличение на цените. Няма да го допуснем, заяви още служебният министър на финансите.

От своя страна ръководителят на механизма за еврото и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов съобщи, че 86% от левовете са прибрани. 

Около 4,4 млрд. лева остават за прибиране.

Левовото обращение вече не е проблем, заяви Иванов и добави: Имаме добро организирано и ангажирано обращение в еврови банкноти.

От началото на годината до 20 февруари в пощенските клонове на Български пощи са извършени 147 998 операции по обмяна на обща стойност 220 милиона лева.  

В периода 13 – 18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за вкарване в обращение на фалшиви еврови банкноти. Иззети са няколко неистински банкноти с номинал от 500 евро, пише pariteni.bg. 

Двойното обозначаване на стоките и услугите – в левове и в евро, остава до месец август, припомниха по време на брифинга днес. До края на месец юни търговските банки обменят левове без такси, припомни още Иванов.


Още по темата: общо новини по темата: 1919
23.02.2026 Икономист: Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските заплати, вече напускат България
23.02.2026 Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
22.02.2026 Проблем със заплатите в еврозоната
21.02.2026 Финансист: Цените в ресторантите ни надскочиха тези в Европа
21.02.2026 Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на пловдивски университет и в Рилския манастир
20.02.2026 Наша банка с важна информация за клиентите си
предишна страница [ 1/320 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите. Да,бе... Ако някой ти пробута 1 лев а не 1 еуро и преди това е бил извън България не знаейки че бг лева повече не е обменна валута,кой ще те защити блахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

