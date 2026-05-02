Приемането на новия държавен бюджет се очертава като една от първите мащабни задачи пред следващия редовен кабинет, като процесът ще бъде усложнен от динамичната политическа ситуация и неблагоприятната международна среда. Бившият министър на финансите Милен Велчев (2001–2005 г.) подчерта, че новите управляващи често се изправят пред реално или възприемано като тежко икономическо наследство.

Според Велчев глобалната икономика е поставена под натиск не само от високите цени на горивата, но и от несигурността около актуалната криза в Персийския залив, която може да изтласка Европа и България до ръба на икономическа рецесия.

Анализирайки състоянието на публичните финанси, бившият министър посочи пред bTV, че през изминалата година дефицитът е надхвърлил границата от 3%. Въпреки че текущата година е започнала с рекордни нива на недостиг, актуалните данни на финансовото министерство показват, че сметките за април са балансирани, което оставя крайната прогноза за годината неясна.

Милен Велчев изрази категорична позиция за необходимостта от ревизия на разходната политика, като предложи премахване на автоматичното увеличение на заплатите. Той обясни, че обвързването на възнагражденията с фактори над нивата на инфлацията стимулира потреблението, което при липса на достатъчно предлагане на стоки и услуги води до допълнителен ръст на цените.

"Първо трябва да се премахне автоматизмът в увеличението на заплатите“, обясни Велчев. По думите му това води до допълнително потребление и съответно до натиск върху цените: "Когато привържем заплатите към фактор, който е над инфлацията, това дава допълнителни доходи, които се харчат. Ако срещу тях няма повече стоки и услуги, това означава по-високи цени.“

По отношение на социалната сфера, експертът призова за предпазливост и стабилност в пенсионната система. Велчев препоръча запазването на "швейцарското правило“ или негова модификация, за да се избегне субективността и да се гарантира на пенсионерите, че техните доходи ще останат защитени.