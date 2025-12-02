ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки облаци
Автор: Цоня Събчева 22:21Коментари (0)0
©
Тежкото състояние на европейската икономика неминуемо се отразява и на европейските финанси, което пък води до недоволството срещу предложената от ЕК многогодишна финансова рамка за следващите 7 години, т.е. бюджета на Общността. Пред Европа в момента са надвиснали тежки облаци и европейските структури трябва да намерят начин да балансират тези огромни разходи, които предстоят да се правят, с приходите, които не би трябвало да бъдат свързани с увеличаване на данъци и уеднаквяване на данъчната система в европейските страни. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Ниската конкурентоспособност поради скъпите енергийни източници, които потребява  Европа и много сериозната конкуренция от азиатските пазари, невъзможността да продава на най-големия си партньор, САЩ, на преференциални цени, както и липсата на нови пазари в крайна сметка не дава възможност на европейската икономика да расте с необходимите темпове,“ посочи гостът и добави, че ситуацията допълнително се усложнява и от това, че водещите икономики на Франция и Германия вече от няколко години са в стагнация.  

По думите му европейските странни са изправени пред огромни разходи, които трябва да направят в следващите години, които за момента са непосилни за бюджетите на странните членки. Изплащането на дълга от 50 милиарда евро за възстановяване от COVID пандемията, финансирането на проекта "Превъоръжи Европа“ с огромните разходи, които в момента се заделят за тази цел, допълнително стартиращият план на Марио Драги за подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика за още 800 милиарда евро, са сами по себе си огромни разходи, но като се добавят към тях и бюджетът от минимум 140-160 милиарда евро за подпомагане на Украйна, скъпите енергийни доставки в Европа и тежките мита на САЩ, "виждаме, че става въпрос за няколко трилиона евро, които трябва да бъдат набавени от страните членки, за да могат те да отговорят на тези бъдещи разходи“.

"Всички тези огромни разходи в крайна сметка трябва да бъдат отплатени с приходи. Ако не се стигне до повишаване на приходната част, ще се стигне до теглене на общ европейски заем,“ посочи експертът и добави, че и България не изостава от общата европейска политика и в нейните бюджети вече няколко години са базирани предимно на теглене на нови дългове, които ще бъдат изплащани десетилетия напред. Според Керемедчиев вероятната прогноза от така създадената ситуация е голямата вероятност от избори в повечето европейски държави. "Вдига се една вълна от сериозни скептици относно това как да се развива Европейският съюз, и те получават все повече поддръжка от своите избиратели. Евроскептици и националисти – това е, което в момента се надигна като вълна, които адресират европейската сигурност във всичките й аспекти като най-сериозният проблем пред европейците,“ обясни още гостът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът
19:47 / 02.12.2025
Финансовият министър: Смятам, че ще намерим едно добро решениe
19:08 / 02.12.2025
ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък, предстои още по-голям проте...
19:08 / 02.12.2025
Сарафов е оттеглил жалбата
17:28 / 02.12.2025
120 хил. лева са щетите от снощния погром в София
16:43 / 02.12.2025
Глас от Родопите: Тук са най-големите "баровци". Строят 5-етажни ...
16:40 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: