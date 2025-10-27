© виж галерията В топлата вода в някои от големите градове на България са открити опасни бактерии и недостатъчно количество хлор, показва изследване на д-р Сергей Иванов, микробиолог от сдружение "Активни потребители“.



Според експерта проблемът е най-сериозен в Пловдив, Плевен и София, където са направени еднократни проби на питейна вода. Резултатите показват, че както топлата, така и студената вода често съдържат по-малко хлор от необходимото, което увеличава риска от развитие на зарази и бактерии.



"Установили сме няколко проблемни точки. Има недостатъчно хлор както в топлата, така и в студената вода. Недостигът носи риск от развитие на зарази, а превишените количества водят до образуване на органични съединения, някои от които са канцерогенни“, коментира в предаването "На фокус" д-р Иванов.



Изследванията показват, че в повечето случаи температурата на топлата вода не достига изискваните 55°C, които според Световната здравна организация са необходими за унищожаване на патогенни микроорганизми.



"Хората често смятат, че топлата вода е по-безопасна, защото е гореща. Това не е вярно. Само в три от 14 двойки проби температурата беше над 55 градуса“, обяснява микробиологът.



При недостатъчно висока температура във водопроводните системи могат да се развият бактерии, причиняващи респираторни инфекции, включително пневмония. Особено уязвими са хората със занижена имунна система.



"Вдишването на бактерии при къпане е по-опасно от тяхното поглъщане“, уточнява д-р Иванов и препоръчва:



"Не си мийте зъбите с топла вода и не я използвайте за готвене.“



По данни на "Активни потребители“ резултатите от изследванията са изпратени до Министерството на здравеопазването, но до момента организацията не е получила обратна връзка относно предприети действия.



Междувременно от "Софийска вода“ коментират, че неприятният вкус и мирис на водата в някои райони се дължи на присъствието на фитопланктон, а не на замърсяване.



