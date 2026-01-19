ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мика Зайкова: Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва техническият лихвен процент
Според експерта голям минус при тези доброволни фондове е ако осигуреното лице не иска и не посочи къде, служебното разпределение на средствата, както и дискриминацията по възраст, която не позволява на хората на възраст 50+ да влагат парите си в по-динамични и рискови фондове с възможна по-висока доходност.
"Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва техническият лихвен процент, чрез който досега се изчисляваше очакваната доходност, и всичко започва да зависи от средствата, които са вложени и от доходността. Въвежда се и т.нар. рисков коефициент, който е инструмент за коригиране размера на плащането и гарантира пожизненото му изплащане,“ обясни гостът и добави, че все още има много неща, които могат да се доизкусуряват.
Според Зайкова управляващите на тези пенсионни фондове не трябва да бъдат партийни назначения, а да бъдат достатъчно добри експерти, които имат нужните знания и умения да управляват такъв тип финансова структура. Опасността хората да загубят пари иначе е твърде голяма. "Финансовата грамотност на българина, да си признаем честно, не е особено висока, поради което виждате, че той си държи парите под дюшеците, бурканите и най-много да купува апартаменти. Българинът още няма този навик, няма тази грамотност да оперира на борсата, което също е проблем при избора на фонда. Може да се окаже, че някои от тях са пирамиди и хората да си загубят спестяванията по втория стълб.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София
20:22 / 19.01.2026
Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
20:07 / 19.01.2026
Радостин Василев: Време е за мъже
20:08 / 19.01.2026
Цялото обръщение на президента от първата до последната дума
19:51 / 19.01.2026
Ивайло Мирчев: Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един гл...
19:44 / 19.01.2026
Слави Трифонов с първа реакция след изявлението на президента
19:22 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS