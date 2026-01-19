ИЗПРАТИ НОВИНА
Мика Зайкова: Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва техническият лихвен процент
Автор: Цоня Събчева 19:40
©
Новите пенсионни мултифондове в пенсионна система, чието обществено обсъждане в момента тече, не бива да се приема от парламент, който е в края на пътя си и който е с най-нисък рейтинг от всички парламенти до сега, тъй като тази система се нуждае от доста сериозни корекции. Когато се прави такава сериозна реформа, тя трябва да се прави от редовно правителство със срок на живота най-малко 4 години и с парламент, който е с по-висок рейтинг. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС финансовият експерт Мика Зайкова.

Според експерта голям минус при тези доброволни фондове е ако осигуреното лице не иска и не посочи къде, служебното разпределение на средствата, както и дискриминацията по възраст, която не позволява на хората на възраст 50+ да влагат парите си в по-динамични и рискови фондове с възможна по-висока доходност. 

"Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва техническият лихвен процент, чрез който досега се изчисляваше очакваната доходност, и всичко започва да зависи от средствата, които са вложени и от доходността. Въвежда се и т.нар. рисков коефициент, който е инструмент за коригиране размера на плащането и гарантира пожизненото му изплащане,“ обясни гостът и добави, че все още има много неща, които могат да се доизкусуряват.

Според Зайкова управляващите на тези пенсионни фондове не трябва да бъдат партийни назначения, а да бъдат достатъчно добри експерти, които имат нужните знания и умения да управляват такъв тип финансова структура. Опасността хората да загубят пари иначе е твърде голяма. "Финансовата грамотност на българина, да си признаем честно, не е особено висока, поради което виждате, че той си държи парите под дюшеците, бурканите и най-много да купува апартаменти. Българинът още няма този навик, няма тази грамотност да оперира на борсата, което също е проблем при избора на фонда. Може да се окаже, че някои от тях са пирамиди и хората да си загубят спестяванията по втория стълб.“







