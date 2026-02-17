ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меteo Bulgaria: В следващите часове обстановката ще започне да се усложнява
От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг и ще се трупа снежна покривка, по-значителна в Централна Северна и Североизточна България – там са възможни места с до и над 20 см.
Ще има условия и за виелици и заледявания!
Валежите в крайния североизток ще спрат най-късно – чак утре по обед или в ранния следобед.
