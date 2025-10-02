ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Междувременно валежите навсякъде ще продължат, ще се усилват още и до края на денонощието – 3.10 в много райони ще са с трицифрени количества (карта 4), като обръщаме внимание на лилаво-бялото петно около Бургас и по границата с Варненско с прогнози за до и над 200 л/кв.м. (точното местоположение на този "потоп" там няма как да се каже, по-скоро да се гледа като ориентир - реално може да се реализира и в морето, а не на сушата, с което да няма проблеми с преливания на дерета и/или реки).
Утре снегът, който "слиза" още по-ниско с понижението на температурите – до 600-800 м.н.в., през нощта и утре сутринта по високите полета на запад, включително в София с побеляване и/или временна тънка снежна покривка.
В по-високото ще продължи и силният горолом, така че избягайте планините!!!
Предупрежденията ни от втора и трета степен – код оранжево и код червено остават валидни.
