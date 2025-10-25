ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Bulgaria: Да няма нови проблеми!
Екипът ни издаде и предупреждения за София град и област и за Пернишко и Кюстендилско за 26-и.
На картата са сумарните количества до 9:00 сутринта в понеделник, 27-и октомври, като след "Централния Запад", интензивни дъждове се очакват и в Ловешко и към Габровско, но акцентът като цяло си остава за областите от втория абзац с всички градове и села в тях.
Нека местните власти следят реките и деретата там до приключването на обстановката, за да няма нови проблеми!", съобщиха синоптиците от Meteo Bulgaria.
