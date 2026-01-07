ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Днес ще е лято, утре обаче ще е още по-страшно
"Още рано сутринта има гръмотевична дейност в близост до България, а след обяд тези валежи ще обхванат Югоизточна България и района на Силистра. Утре обаче бурите ще са още по-силни заради преминаващ студен фронт.
За днес сме издали и предупреждение – вижте картата. Бурите са точно там, където ги очаквахме. Доверявайте се само на надеждна информация.
Утре се очакват силни ветрове", предупреджават още синоптиците.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 232
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиен...
08:28 / 07.01.2026
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате темп...
08:36 / 07.01.2026
Исторически ден за българските пенсионери
08:00 / 07.01.2026
НИМХ с лоша прогноза за 7 януари
08:03 / 07.01.2026
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS