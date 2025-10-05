ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: Циклон носи трицифрени валежи в България
Автор: Елиза Дечева 10:50
©
Meteo Balkans предупреди за приближаването на нов циклон, който се очаква да създаде сериозна метеорологична обстановка в страната през 6-8 октомври. Прогнозите сочат, че валежите ще достигнат "трицифрени количества" и на места могат да се натрупат между 100 и 200 л/кв.м, особено в северните и североизточните райони.

Метеоролозите обръщат внимание, че опасността от наводнения и активиране на дерета е значителна, тъй като почвата вече е преовлажнена след предишните валежи.

Всяка нова капка може да се превърне в буен поток, което прави внимателното наблюдение и подготовката задължителни.

Октомври 2025 се очертава като месец с валежи над нормата за страната. Това, от една страна, носи рискове, но от друга може да се окаже благоприятно за Плевен, Ловеч и други северни райони, където дъждът ще помогне за преустановяване на водния режим – при условие, че язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете.


