Meteo Balkans: Циклон носи трицифрени валежи в България

© Meteo Balkans предупреди за приближаването на нов циклон, който се очаква да създаде сериозна метеорологична обстановка в страната през 6-8 октомври. Прогнозите сочат, че валежите ще достигнат "трицифрени количества" и на места могат да се натрупат между 100 и 200 л/кв.м, особено в северните и североизточните райони.



Метеоролозите обръщат внимание, че опасността от наводнения и активиране на дерета е значителна, тъй като почвата вече е преовлажнена след предишните валежи.



Всяка нова капка може да се превърне в буен поток, което прави внимателното наблюдение и подготовката задължителни.



Октомври 2025 се очертава като месец с валежи над нормата за страната. Това, от една страна, носи рискове, но от друга може да се окаже благоприятно за Плевен, Ловеч и други северни райони, където дъждът ще помогне за преустановяване на водния режим – при условие, че язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете.







