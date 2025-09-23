ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Балканите през следващите няколко дни ще се окажат по-топли от Испания
Те посочват още, че минималните температури в Централна Испания би трябвало да са около нулата.
През следващите дни се очаква ураганът Габриел да връхлети Северна Испания. От Meteo Balkans казват още, че ураганът ще се усили до четвърта категория, но бурята бързо ще отслабне. Очакват се и вълни до 5–7 метра и усилване на морските течения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно
22:12 / 23.09.2025
5-часово задръстване на АМ "Тракия"
21:51 / 23.09.2025
Благомир Коцев остава в ареста
21:25 / 23.09.2025
Зимни и летни температури в сряда
19:56 / 23.09.2025
Брутално задръстване на АМ "Тракия"!
20:01 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
19:15 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS