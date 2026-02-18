Местим стрелките с един час напред

© Plovdiv24.bg В неделя, 29 март, в 3:00 часа през нощта ще преместим стрелките с един час напред, за да стане 4:00 часа през нощта. Всъщност това е почти последният възможен момент, защото смяната трябва да стане задължително до края на месец март.



През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение местенето на стрелките да се случи за последно, като различните държави да изберат дали искат да останат на астрономическо време (зимно), или на лятно часово време. Прекратяването на смяната на часа обаче засега се отложи.



Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник "Парижки журнал" през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано.



На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април - 1 октомври 1916 г. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г.