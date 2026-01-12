ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медици без дипломи или с фалшиви такива практикуват и извършват манипулации в България
"Това, което разкриха ваши колеги, и моята практика показват, че сляпото доверие не винаги се възнаграждава с изграждане на добра връзка лекар – пациент. Доста често то става предпоставка за проблеми, особено когато се гради на информация от социалните мрежи или непроверени източници", заяви д-р Петрова.
По думите ѝ, за да стане някой правоспособен лекар, освен диплома по медицина, е задължително членство в Българския лекарски съюз. След това започва продължаващо обучение и специализация в конкретна клинична област. "Дълги години младите лекари работят в непосилни условия, учат и практикуват едновременно, което създава предпоставки за злоупотреби", обясни тя.
"Голяма част от медицинските стандарти предвиждат лекарите-специализанти да работят под контрол на специалисти. Поради кадровия дефицит това често не се случва. Така започнаха злоупотребите", каза д-р Петрова.
Тя даде примери с измислени специалности като репродуктивна медицина или естетична медицина. "Подобни специалности не съществуват. В резултат пациенти биват въвеждани в заблуждение и понякога претърпяват тежки последици", допълни тя.
