Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"

© Мечка е забелязана от граждани в района на парк "Къпинчо" в Троян, по стълбите, водещи до парк-хотела, съобщиха от Община Троян.



Старият градски парк "Къпинчо" се намира в централната градска част на Троян.



Кметът на Троян Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на РУ на полицията в града Ивайло Славков, както и директора на ДГС – Троян - инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).



Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите, посочват от общината.



Оттам призовават гражданите:



Да се движат с повишено внимание в упоменатите райони.



Да не се приближават до животното при евентуална среща.



Незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение.



Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.