Масово измиране на риба и екокатастрофа в един от най-красивите ни язовири, последствията се усещат до Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41
Липсата на вода се превръща в основен проблем за страната това лято. Националното сдружение за развитие на водоемите алармира за масово измиране на риба и потенциална екокатастрофа заради драстичното понижаване на нивото на язовир Батак.

В рамките на няколко седмици нивото на язовира е спаднало рязко. Заблатяването и разрастването на водорасли затрудняват риболовците, като уловът от брега е невъзможен.

"Аз съм тук от 1982–1983 г. и само веднъж си спомням такъв спад – някъде към 1988–1989 г., и то заради ремонт“, споделя рибарят Детелин Бойдев.

Брегът се е отдръпнал с десетки метри за два месеца, а известният остров в езерото, привличащ туристи и рибари, вече е полуостров. На брега се забелязва и мъртва риба.

"Умрелите рибки плуват сред водораслите – липсата на кислород и ниското ниво на водата ги убива. Никой не казва защо се случва това. Много хора са шокирани от гледката, аз също“, допълва Бойдев пред bTV.

Спадът на водата е изключително бърз – по думите на рибарите, на ден нивото пада с около 40 сантиметра до един метър. Масовата смърт на рибата не остава незабелязана от туристите.

"Снимах ги – мъртви риби по брега. Странно е“, казва Одре, туристка от Франция.

Националното сдружение за развитие на водоемите е подало няколко сигнала към Министерството на околната среда и водите, включително и чрез телефон 112. Екип на РИОСВ-Пазарджик е констатирал намаления воден обем и умрялата риба, но до момента няма конкретни мерки.

Експертите посочват, че основната причина за смъртността на рибите е липсата на кислород, свързана с ниското ниво на язовира и високите температури. В момента обемът на язовир Батак е около 30%, докато през миналата година е бил 60%. Разликата се дължи на по-нисък приток – 0,6 кубика в секунда спрямо 7 кубика в секунда миналата година, обяснява Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“.

Драстичният спад на водата влияе на цялата екосистема в района. Туризмът страда, рибарските лагери липсват, а умрялата риба е масово явление. Националното сдружение за развитие на водоемите настоява за обяснение къде отива водата и какъв е планът за възстановяването на язовира.

От Басейнова дирекция уточняват, че всички количества вода се използват по график, съгласуван с екоминистъра. Основното предназначение на водата е производство на ток и напояване на земеделски площи в Пазарджишко и Пловдивско. Според експертите постъпването на нови значителни количества вода в язовира е възможно само през есенно-зимния период.







