Масови намаления в хранителните магазини, но българите ще останат разочаровани
Автор: ИА Фокус 08:45
©
След новото споразумение между Министерството на развитието и хранителните вериги и индустрията, предстоят намаления на цените на основните продукти, продавани в супермаркетите, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

От петък, 10 октомври, над 1000 продуктови кода ще имат намалени цени.

Според първоначалните оценки отстъпките ще варират средно от 5% до 10%. В някои случаи те могат да надхвърлят 10%. Отбелязва се, че списъците с продукти ще бъдат изпратени до министерството от доставчиците през уикенда.

Маркиране на рафтове

Обсъжда се дали ще има специални маркировки по рафтовете, така че потребителите лесно да могат да разпознават продуктите с намалени цени.

Във всеки случай Министерството на развитието ще публикува непрекъснати съобщения с подробна информация за продуктите, които ще бъдат включени в списъка с отстъпки.

Списъкът с намаления на цените

Както показва информацията, списъкът включва почти всички основни домакински стоки:

спагети

мляко

кисели млека

сирена

месо

риба (прясна и замразена)

яйца

зехтин

брашно

бобови растения

колбаси

препечен хляб

тостове

бисквити

пресни и замразени зеленчуци

консервирани стоки

кафета

сокове

безалкохолни напитки

шоколади

почистващи препарати

канцеларски материали

пасти за зъби

шампоан



Планът предвижда намаленията да се запазят до коледните празници, може би дори в началото на 2026 г.

Техническите подробности за етикетирането на рафтовете, както и пречките, породени от Кодекса за поведение, ще бъдат обсъдени през следващите дни между търговците на дребно и министерството.

Социална отговорност

След срещата с представители на супермаркетите, министърът на развитието Такис ​​Теодорикакос определи споразумението като "положително и необходимо", призовавайки веригите да намалят още повече маржовете на печалба.

"Да намалят цените на още повече кодове, за по-дълъг период от време и с по-голяма интензивност. Това е въпрос на социална отговорност и сплотеност", подчерта министърът на развитието.







