Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откриха и иззеха над 2 тона нерегистрирани препарати за растителна защита в котелското село Ябланово. Огромното количество фунгициди, инсектициди и хербициди е намерено при мащабна проверка в жилищен имот и паркиран в него автомобил.

Намерените общо 2016 кг/л препарати са били с етикети единствено на турски език и без задължителното разрешение за продажба на българския пазар,съобщиха от Агенцията, информира Plovdiv24.bg. Според официалната информация, съхранението на тези продукти е извършвано в обект, който не е регистриран като склад, което е в пряко нарушение на нормативните изисквания.

От БАБХ уточняват, че са нарушени строгите правила за производство, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита. Нелегалните препарати представляват потенциален риск за земеделската продукция и околната среда, тъй като не са минали през съответния контрол за безопасност у нас.

Цялото количество нелегална стока е конфискувано и се намира на съхранение в Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая вече е образувано досъдебно производство, като разследването за произхода и разпространението на опасните химикали продължава под надзора на прокуратурата.