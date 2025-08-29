© Иван Янев виж галерията Публикация на Иван Янев в социалните мрежи разказва за изключителната самоотверженост на машиниста, който веднага след като влакът му напуска релсите, изскача от локомотива, независимо, че забелязва идваща с високоскоростна композиция по съседния коловоз. Случаят е от тази сутрин, когато пътническият влак Бургас-София дерайлира край Стара Загора.



Ето и пълният разказ на Иван Янев:



"Винаги съм вярвал, че всяка трагедия ражда своя герой. Днес искам да разкажа за един такъв герой, чието лице трябва да бъде запомнено и чиято постъпка заслужава най-дълбока почит от всички нас – пътниците и близките на тези, които ежедневно поверяват живота си на българските железници.



В суматохата около дерайлиралия влак край Калитиново, една история на истински кураж рискува да остане неразказана. Историята на машиниста на катастрофиралата композиция.



Това момче, с риск за собствения си живот, предотврати трагедия с невъобразими размери. Веднага след като влакът му излиза от релсите, той не мисли за собствения си шок или безопасност. Той изскача от кабината и вижда задаващия се по съседния коловоз друг влак, който лети с близо 130 км/ч. Без да се колебае и за миг, той използва единственото, с което разполага в този момент – шапката си. С нея започва отчаяно да подава сигнали на колегата си от насрещната машина, за да спре.



И успява.



С тази си самоотвержена постъпка той предотвратява челен сблъсък между два влака, пълни с пътници. Той спасява стотици животи.



Това момче не е просто машинист. Той е герой. И като такъв, той трябва да бъде почетен и награден от министъра на транспорта. Нека неговият пример бъде светлината в тунела на безкрайните проблеми в БДЖ.



Но нека тази награда не бъде просто празен жест. Нека тя бъде началото на една дълбока и истинска промяна. Защото докато награждаваме героите, родени от инциденти, ние трябва да си зададем въпроса защо се стига до тези инциденти. Може би след като министърът стисне ръката на този достоен българин, е време да помисли – или за собствената си оставка, или за тотална, безкомпромисна смяна на всичко и всички в системата на БДЖ.



Защото всички ние, пътниците, сме уморени да се молим с онази тъжна молитва, превърнала се в синоним на пътуването с влак: "Боже, Дано стигна Жив". Време е за герои в управлението, не само в кабините на локомотивите.



Призовавам отговорните институции да проверят този случай и да отдадат заслуженото на този машинист. Нека не позволяваме подвигът му да бъде забравен!".