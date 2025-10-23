ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Марк Цеков: България е излизала от най-големите си трудности именно чрез земеделието
"Законът за кооперативите има за основна цел да пази именно малкия и средния производител – тези, които не могат да излязат сами на пазара, тези, които не могат да бъдат конкурентоспособни пред големите вериги. За мен е абсолютно нелогично да не се искат такъв закон. Още повече, че в най-силните си земеделски години България е оперирала точно с кооперативи,“ каза той и допълни, че сме дали тази практика на цяла Европа, които са обединени, силни и работят точно на този принцип.
"Един такъв закон, който е актуализиран и доста модерен, той може да бъде не само защитаващ производителя, но и хранителния суверенитет и продоволствената сигурност на държавата. Така че е изключително важно да се замислим и да се действа в тази посока. Аз наистина се надявам, че все повече узряваме за такива обединения.“
Цеков е категоричен, че ползите от кооперативите са много, както се вижда от опита в цяла Европа. "Законът за земеделски кооперативи ще даде на хората в сектора ясни правила, доверие, възможност да растат заедно, а не просто да оцеляват по отделно. Ще има законова рамка, която ги пази,“ посочи той и допълни, че ще могат да се минимизират злоупотребите и да има по-голяма прозрачност в сектора. "Истината е, че заедно земеделците могат да изкарват много повече пари. Неслучайно България е излизала от най-големите си трудности именно чрез земеделието.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хе...
18:53 / 23.10.2025
Д-р Николова за таксата от 2,90 лева: Лекарите не трябва да изпъл...
18:40 / 23.10.2025
Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която н...
19:01 / 23.10.2025
ЖП депата в Пловдив, София и Горна Оряховица стават основни бази ...
17:08 / 23.10.2025
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS