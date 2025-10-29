ИЗПРАТИ НОВИНА
Мариан Бачев: Това е толкова обидно
Автор: Лора Димитрова 11:10
©
Аз не виждам казус, затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията. Това заяви пред журналисти министърът на културата Мариан Бачев, след като вчера кметът на район “Изгрев" коментира, че е сплашван от адвокати на Бачев, които са звънели на личния му телефон, предаде репортер на "Фокус".

"В публичното пространство пишеше, че в понеделник не съм играл представление, а аз съм го играл – и то в неделя. Категорично работим заедно с Росен Белов. Той е прекрасен професионалист – и преподавател, и актьор, и режисьор. Изумителен, представленията са ни пълни, нямам забележка“, каза още той.

Бачев сподели, че разследването срещу него не го смущава. "Росен Белов е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките, както всеки един от нас“.

Министърът на културата коментира, че не е инициал той разпространяващата се подписка в подкрепа на Белов. "На мен за какво ми е? Подписка изисква нещо, за което аз да се защитавам. Аз нямам нужда да се защитавам, защото нямам проблем“.

Бачев заяви, че думите на районния кмет Делян Георгиев са откровена неистина. "Той твърди, че има заплаха, а аз твърдя, че след като изпращам нотариално заверена покана, това е единственият законен инструмент да търся правата си. Сплашване аз разбирам, ако съм му се обадил лично и съм поискал среща на четири очи. Най-законният начин да поискам правата си е по съдебен път и в случая е нотариално заверена покана. Изпратих я, защото има неистини, уронва ми престижа“.

"Цялото читалище е с камери и залата, в която репетира, се записва. Това е толкова обидно", сподели още той.


