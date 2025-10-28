ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мариан Бачев: Не съм сплашвал Делян Георгиев
Автор: ИА Фокус 18:38Коментари (1)277
©
Не съм сплашвал кмета на район "Изгрев". Това се казва в позиция на министъра на културата Мариан Бачев до NOVA. 

По-рано Бачев заяви, че е научил от социалните мрежи, че кметът на "Изгрев" Делян Георгиев ще прави проверка за дейността на театралната работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". "Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа министърът във Facebook. 

"Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия", написа Делян Георгиев. 

"Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район "Изгрев“ по отношение на частни или общински структури. Не съм предприемал каквито и да е действия, които могат да се тълкуват като натиск или "сплашване“. Ако г-н Георгиев възприема официално изпратена нотариална покана като форма на натиск, това е лично негово тълкуване. В същото време нотариалната покана е законов инструмент за защита на доброто име при публично разпространени неверни твърдения“, казва Мариан Бачев

Относно нотариалната покана до Георгиев, Бачев заявява:

"Чрез своя адвокат изпратих нотариална покана до г-н Георгиев, в която настоявам за публично извинение за разпространени неверни и уронващи престижа ми твърдения. Това действие е изцяло в рамките на закона и представлява упражняване на правото на защита срещу клевета, а не форма на административен натиск“.

Бачев отговори и за обвиненията на Съюз на артистите в България за "злоупотреба с власт“:

"Смятам твърденията на Съюза на артистите в България за необосновани и недопустими. Като министър на културата действам единствено в рамките на своите законови правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и доброто управление в културния сектор. Подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура“.


Още по темата: общо новини по темата: 8
28.10.2025 След жестокостта над млад мъж: Съдът реши съдбата на Хасърджиев и аверите
му
28.10.2025 Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го
докажа
28.10.2025 Родители на деца актьори защитиха Росен Белов
27.10.2025 "Възраждане" иска оставката на министъра на културата
26.10.2025 Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
25.10.2025 Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандала
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 6 мин.
0
 
 
А Хасърджиев е обърнал хастара на момчето
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
След жестокостта над млад мъж: Съдът реши съдбата на Хасърджиев и...
16:40 / 28.10.2025
Депутатите отхвърлиха на второ четене промените в Закона за лечеб...
16:41 / 28.10.2025
Важни промени в електронните здравни досиета
16:20 / 28.10.2025
Бивш депутат: Закривайте общини, пестете от администрация
16:34 / 28.10.2025
Гуцанов: Трябва да се влезе в Пловдив и още 5 града
16:16 / 28.10.2025
Вълчев: Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи!
16:13 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Любо Киров
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
07:40 / 26.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: