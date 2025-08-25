Мамят ни с фалшиви промоции в големи вериги?

© Facebook Мамят ли ни с фалшиви промоции в големите вериги? На този въпрос ни навеждат кадри в социалните мрежи, споделени от жена, пазарувала в голяма верига у нас. На снимката се вижда, че "промоционалната" цена не се различава дори със стотинка от редовната.



Пазаруващата жена е заснела два етикета поставени един върху друг, като горният етикет е този на намалението, стойността на продукта, студен чай, обаче остава една и съща и пред и след намалението.