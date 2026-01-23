ИЗПРАТИ НОВИНА
Малък герой се бори за зрението си: Нека помогнем на семейство Нонови да спасят детето си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:59
©
Нека помогнем на семейство Нонови, за да спасят детето си
За родителите си Радослав не е просто дете, той е сбъдната надежда след дълги години изпитания и загуби.

След 12 години борба за дете и няколко тежки загуби, Мина и Александър Нонови най-накрая прегръщат своето чудо- малкия Радослав. Роден преждевременно в 26-та гестационна седмица с тегло едва 980 грама, той се превръща в истински боец още от първия си дъх.

 

Радослав успява да преодолее тежките предизвикателства, пред които са изправени екстремно недоносените бебета.

Радостта на семейството, за съжаление, е придружена от тежки здравословни проблеми. След 72 дни в кувьоз, Радослав развива сериозни увреждания на очите. Два опита за лечение в България се оказват неуспешни, а състоянието на очите му се влошава бързо.

Лекарите в България насочват семейството към професор доктор Хюсеин Йетик в Турция. След консултация се оказва, че ретинопатията на недоносените е достигнала 5-та степен, която е най-тежката форма, която при липса на незабавна намеса води до слепота. Според лекарите операцията трябва да се извърши в следващите дни.

Стойността на лечението е 50 000 евро, сума, непосилна за семейството. Мина Нонова се обръща към обществото с апел за помощ:

"Молим ви за помощ, помогнете на детето ни да не си загуби зрението!“

Всеки може да допринесе за лечението на Радослав чрез следните сметки:

Това е сметката, по-която може да дадете светлина на моята рожба!

Банка ДСК

BIG : STSABGSF

BG10STSA93001526725202 - Мина Нонова(майка)

Revolut - @m_nonova - Мина Нонова

Семейството на Радослав се надява на бърза реакция от хората с добри сърца, за да дадат шанс на малкия герой да вижда света около себе си.







