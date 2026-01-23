ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малък герой се бори за зрението си: Нека помогнем на семейство Нонови да спасят детето си
След 12 години борба за дете и няколко тежки загуби, Мина и Александър Нонови най-накрая прегръщат своето чудо- малкия Радослав. Роден преждевременно в 26-та гестационна седмица с тегло едва 980 грама, той се превръща в истински боец още от първия си дъх.
Радослав успява да преодолее тежките предизвикателства, пред които са изправени екстремно недоносените бебета.
Радостта на семейството, за съжаление, е придружена от тежки здравословни проблеми. След 72 дни в кувьоз, Радослав развива сериозни увреждания на очите. Два опита за лечение в България се оказват неуспешни, а състоянието на очите му се влошава бързо.
Лекарите в България насочват семейството към професор доктор Хюсеин Йетик в Турция. След консултация се оказва, че ретинопатията на недоносените е достигнала 5-та степен, която е най-тежката форма, която при липса на незабавна намеса води до слепота. Според лекарите операцията трябва да се извърши в следващите дни.
Стойността на лечението е 50 000 евро, сума, непосилна за семейството. Мина Нонова се обръща към обществото с апел за помощ:
"Молим ви за помощ, помогнете на детето ни да не си загуби зрението!“
Всеки може да допринесе за лечението на Радослав чрез следните сметки:
Това е сметката, по-която може да дадете светлина на моята рожба!
Банка ДСК
BIG : STSABGSF
BG10STSA93001526725202 - Мина Нонова(майка)
Revolut - @m_nonova - Мина Нонова
Семейството на Радослав се надява на бърза реакция от хората с добри сърца, за да дадат шанс на малкия герой да вижда света около себе си.
