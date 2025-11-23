ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Малките производители изправени пред проблем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:44Коментари (0)241
©
Много неизвестни стоят пред търговците заради въвеждането на еврото у нас от 1 януари. Основните им притеснения са дали ще успеят да си набавят пари за разплащане с клиентите. Малките производители пък се опасяват от объркване в превалтуирането и не смятат, че гратисния период от 1 месец ще им стигне.

"Готови сме да посрещнем тази вълна, т.е. да приемаме пари в евро, да приемаме и в лева. Съответно ще връщаме в лева, ще връщаме и в евро до края на гратисния период - 31 януари", заяви пред NOVA Радослав Райков, производител и търговец на хляб и хлебни изделия.

На "Фермерския пазар" в Добрич обаче производителите още не са наясно как ще се случват нещата.

"В неведение съм. Не знам. Чувам колеги да казват, че правят някакви заявки в банките. Не знам, може би един месец ще буксуваме. Няма да мога да работя", посочва Хинчо Хинев, производител на мед.

Притесненията и на други малки търговци са свързани и с това дали и как ще успеят да си набавят необходимите пари в евро, за да се разплащат с клиентите.

"Не знам какви са стартовите пакети. Предполагам, че поне 200 лева трябва да е един стартов пакет. Не е проблем да го обмениш, когато го има. Ще отнеме време", посочва Марияна Петкова, зеленчукопроизводител.

Но не всички могат да заделят средства на изчакване. И смятат, че гратисният период е твърде кратък. Първа грижа им е набавянето на евроцентове. От "Български пощи" обявиха готовност за обмяна от 5 януари в станциите си по селата, където няма банкомати.


Още по темата: общо новини по темата: 1413
21.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
19.11.2025 »
19.11.2025 »
предишна страница [ 1/236 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нов живот за традиционната българска шевица
09:46 / 23.11.2025
Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пик...
09:39 / 23.11.2025
Има над един милион сигнала, свързани с рисковете за децата в соц...
09:46 / 23.11.2025
Икономист: 120 лева коледна надбавка ще стигнат за баничка, яйца ...
08:42 / 23.11.2025
Българи с красиви имена празнуват днес
08:39 / 23.11.2025
Студът идва! Днес ни очаква много дъжд, а на места ще вали и сняг...
08:41 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: