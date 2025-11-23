ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Малките производители изправени пред проблем
"Готови сме да посрещнем тази вълна, т.е. да приемаме пари в евро, да приемаме и в лева. Съответно ще връщаме в лева, ще връщаме и в евро до края на гратисния период - 31 януари", заяви пред NOVA Радослав Райков, производител и търговец на хляб и хлебни изделия.
На "Фермерския пазар" в Добрич обаче производителите още не са наясно как ще се случват нещата.
"В неведение съм. Не знам. Чувам колеги да казват, че правят някакви заявки в банките. Не знам, може би един месец ще буксуваме. Няма да мога да работя", посочва Хинчо Хинев, производител на мед.
Притесненията и на други малки търговци са свързани и с това дали и как ще успеят да си набавят необходимите пари в евро, за да се разплащат с клиентите.
"Не знам какви са стартовите пакети. Предполагам, че поне 200 лева трябва да е един стартов пакет. Не е проблем да го обмениш, когато го има. Ще отнеме време", посочва Марияна Петкова, зеленчукопроизводител.
Но не всички могат да заделят средства на изчакване. И смятат, че гратисният период е твърде кратък. Първа грижа им е набавянето на евроцентове. От "Български пощи" обявиха готовност за обмяна от 5 януари в станциите си по селата, където няма банкомати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1413
|предишна страница [ 1/236 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов живот за традиционната българска шевица
09:46 / 23.11.2025
Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пик...
09:39 / 23.11.2025
Има над един милион сигнала, свързани с рисковете за децата в соц...
09:46 / 23.11.2025
Икономист: 120 лева коледна надбавка ще стигнат за баничка, яйца ...
08:42 / 23.11.2025
Българи с красиви имена празнуват днес
08:39 / 23.11.2025
Студът идва! Днес ни очаква много дъжд, а на места ще вали и сняг...
08:41 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS