Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°
Автор: ИА Фокус 07:55Коментари (0)96
Днес над по-голямата част от страната ще има разкъсана средна и висока облачност, а над североизточните райони - ниска. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще е мъгливо. В източните райони ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°, сочи прогнозата на НИМХ.

Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.







