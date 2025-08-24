ЗАРЕЖДАНЕ...
|Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Превалутиране от лев към евро се прави чрез разделяне на сумата в левове на официалния курс, без закръгляне на курса. След това сумите се закръглят до втория знак след десетичната запетая по стандартното математическо правило:
Ако третият знак е под 5 – вторият знак остава непроменен;
Ако третият знак е 5 или повече – вторият знак се увеличава с 1.
Пример: 100 лв. = 51,1291881 евро → закръглено: 51,13 евро.
Официалният валутен курс от лев към евро, по който ще се извършва превалутирането в България, е 1,95583 лева за 1 евро.
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро.
Хартиените ваучери, отпечатани преди 1 януари 2026 г., ще важат в търговската мрежа на "Плъкси България“ до посочената дата на валидност на лицевата страна на ваучера. Те ще се използват по официалния курс и правилата за превалутиране, а осребряването им ще се извършва по обичайния начин.
Всички процеси по смяна на лева с евро са автоматични – не се изискват действия от страна на потребителите.
