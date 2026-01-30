Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина

© Рекордни върхове на златото – мина 5200 долара за тройунция. Устойчив ли ще бъде този тренд? При тези цени сега ли е времето да се инвестира в злато? Темата коментира в ефира на "Добро утро, Европа“ Макс Баклаян, изпълнителен директор на Tavex.



Рекордният ръст на цената на златото поставя въпроса дали сега е подходящ момент за покупка.



"Най-добрия момент да купим злато беше при 10 години. За съжаление този момент отмина“, обясни Макс Баклаян. По думите му темпът на поскъпване е безпрецедентен:



На златото му е отнело 30 години, за да мине първата психологическа бариера от 1000 долара, от 1970 г. До 2000 г. После му е трябвало 20 години. За да премине следващата психологическа бариера от 2000 долара. След това са му трябвали само 5 години – от 2020 г. До 2025 г., за да премине 3000 долара.



Само в рамките на 8 месеца преминава 4000 долара. За 4 месеца след това преминава 5000. Сега в рамките на по-малко от месец преполови движението до 6000 долара.



Основният двигател зад тези движения е геополитиката, обяснява Баклаян. "Основният двигател в последните няколко месеца зад цената на златото е геополитически“, казва той и допълва, че макроикономическите фактори остават фундаментални. "Когато виждате, че цената на златото се покачва в долари, в евро, това показва обезценяване стойността на тази валута.“



Златото е най-важният от всички реални активи, защото това са първите пари. От тази гледна точка ние виждаме забързващо поевтиняване, обезценяване на това, което наричаме валута в джоба си. Това се дължи на огромните задължения на всяка една държава.



Видяхме например, че Японската Централна банка вдигна лихвения процент на своите държавни ценни книжа, защото няма достатъчно търсене. Това не само че не предизвика допълнително търсене, а предизвика допълнителна ликвидация.



Според него инвеститорите търсят сигурност:



"Всички инвеститори започват да бягат от активи, които се нуждаят от чуждо обещание, и се насочват към актив, който няма чуждо обещание на среща, като инвестиционното злато.“



Когато има страх, паника, несигурност, тя е общовалидна, а не е само на едно място. Поради тази причина всички инвеститори започват да бягат от активи, които се нуждаят от чуждо обещание, а се насочват към актив, който няма нужда от обещание като инвестиционното злато.



Всички други взаимоотношения в глобалната икономика в момента, дори държавни ценни книжа, дори валута в джоба ви, винаги има някой, който трябва да си изпълни обещанието, за да си получите вие това, за което сте се разбрали. При златото това нещо го няма и поради тази причина, колкото по-несигурен е светът, толкова по-голямо е насочването на капитал към възможно най-сигурния актив, който не се влияе от друго обещание.



По оценка на Баклаян възходящият цикъл тепърва се развива.



"Ние се намираме в първата третина на възходящия цикъл на инвестиционното злато“, смята той. Причината е натрупаният глобален дълг и инфлационният натиск: "Единственият начин е чрез печатене на нова, необезпечена валута. Това е най-големият допълнителен данък, който всички граждани плащат – данъкът на инфлацията.“



Светът никога не е бил по-задлъжнял в мирни времена. В момента дълговата тежест на всички нации заедно е по-висока, отколкото е била след Втората световна война.



В тази среда, обобщава Баклаян, "няма друга твърда валута, освен златото“.