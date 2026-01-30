ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина
Рекордният ръст на цената на златото поставя въпроса дали сега е подходящ момент за покупка.
"Най-добрия момент да купим злато беше при 10 години. За съжаление този момент отмина“, обясни Макс Баклаян. По думите му темпът на поскъпване е безпрецедентен:
На златото му е отнело 30 години, за да мине първата психологическа бариера от 1000 долара, от 1970 г. До 2000 г. После му е трябвало 20 години. За да премине следващата психологическа бариера от 2000 долара. След това са му трябвали само 5 години – от 2020 г. До 2025 г., за да премине 3000 долара.
Само в рамките на 8 месеца преминава 4000 долара. За 4 месеца след това преминава 5000. Сега в рамките на по-малко от месец преполови движението до 6000 долара.
Основният двигател зад тези движения е геополитиката, обяснява Баклаян. "Основният двигател в последните няколко месеца зад цената на златото е геополитически“, казва той и допълва, че макроикономическите фактори остават фундаментални. "Когато виждате, че цената на златото се покачва в долари, в евро, това показва обезценяване стойността на тази валута.“
Златото е най-важният от всички реални активи, защото това са първите пари. От тази гледна точка ние виждаме забързващо поевтиняване, обезценяване на това, което наричаме валута в джоба си. Това се дължи на огромните задължения на всяка една държава.
Видяхме например, че Японската Централна банка вдигна лихвения процент на своите държавни ценни книжа, защото няма достатъчно търсене. Това не само че не предизвика допълнително търсене, а предизвика допълнителна ликвидация.
Според него инвеститорите търсят сигурност:
"Всички инвеститори започват да бягат от активи, които се нуждаят от чуждо обещание, и се насочват към актив, който няма чуждо обещание на среща, като инвестиционното злато.“
Когато има страх, паника, несигурност, тя е общовалидна, а не е само на едно място. Поради тази причина всички инвеститори започват да бягат от активи, които се нуждаят от чуждо обещание, а се насочват към актив, който няма нужда от обещание като инвестиционното злато.
Всички други взаимоотношения в глобалната икономика в момента, дори държавни ценни книжа, дори валута в джоба ви, винаги има някой, който трябва да си изпълни обещанието, за да си получите вие това, за което сте се разбрали. При златото това нещо го няма и поради тази причина, колкото по-несигурен е светът, толкова по-голямо е насочването на капитал към възможно най-сигурния актив, който не се влияе от друго обещание.
По оценка на Баклаян възходящият цикъл тепърва се развива.
"Ние се намираме в първата третина на възходящия цикъл на инвестиционното злато“, смята той. Причината е натрупаният глобален дълг и инфлационният натиск: "Единственият начин е чрез печатене на нова, необезпечена валута. Това е най-големият допълнителен данък, който всички граждани плащат – данъкът на инфлацията.“
Светът никога не е бил по-задлъжнял в мирни времена. В момента дълговата тежест на всички нации заедно е по-висока, отколкото е била след Втората световна война.
В тази среда, обобщава Баклаян, "няма друга твърда валута, освен златото“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka ...
14:34 / 30.01.2026
Маргарита Николова е готова да стане служебен премиер
14:03 / 30.01.2026
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните запл...
13:18 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разпола...
12:57 / 30.01.2026
Главчев каза "да" за поста служебен премиер
12:36 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS