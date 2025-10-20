ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майката на убитото момче: 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.
Кирил Иванов - първият братовчед на детето, който е бил свидетел на случилото се, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо. Човекът, който е закарал детето, е непознат, каза още той пред NOVA.
Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.
Близките на убитото момчето заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само петгодишна присъда.
"Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб", казаха още роднините и близките.
Те твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.
Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, "ако не се вземат мерки". "Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда.
Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия на детето ѝ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:11 / 20.10.2025
Следващия понеделник в 18:00 часа вече ще е тъмно
18:55 / 20.10.2025
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудв...
18:58 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
18:00 / 20.10.2025
Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на ...
18:15 / 20.10.2025
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколк...
15:19 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS