Още на 10 февруари аз се обадих да питам кога мога да отида и да разпозная сина си. Беше ми казано, че до края на деня ще ми се обадят и това не се случи. Адвокатката ми звъни всеки ден да търси информация и такава няма, затова поех нещата в свои ръце и в петък отидох във Враца. Намерих съдебния лекар и говорих с него. Това заяви в ефира на NOVA майката на Николай Златков, който бе убит край връх Околчица.Тя каза, че никой от близките не е разпознал детето си."Попитах съдебния лекар как знае, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Настоях да ми дадат личната му карта, но това не се случи. Исках да видя тялото на сина ми, но съдебният лекар получи забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото на сина ми. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната", обясни Ралица Асенова.По нейни думи от самото начало на разследването се показва само една версия.