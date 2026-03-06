ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Николай Златков: Не ми дадоха на видя тялото му, защото съм щяла да го замърся
Тя каза, че никой от близките не е разпознал детето си.
"Попитах съдебния лекар как знае, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Настоях да ми дадат личната му карта, но това не се случи. Исках да видя тялото на сина ми, но съдебният лекар получи забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото на сина ми. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната", обясни Ралица Асенова.
По нейни думи от самото начало на разследването се показва само една версия.
