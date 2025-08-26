Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8 години

© Да си служител и майка едновременно е предизвикателство, с което голяма част от нас се сблъскват. Детската градина официално работи до 18.00-19.00 часа, но след 17.30 не остават други деца, освен вашето. Всяка майка е виждала в очичките на детето разочарованието и е чувала репликата "защо винаги съм последен“. Има решение на този по-скоро емоционален въпрос. Майките/бащите имат право да си тръгват с час по-рано от работа, но трябва сами да си го поискат.



"Фокус" предоставя законовото основание, предоставено от експертите на МТСП:



Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните. В случаите на работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, законодателят предоставя на него инициативата за изменение на трудовото правоотношение.



В чл. 167б, ал. 1 от КТ е установено, че работникът или служителят, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.



В тази връзка няма пречка при работа на непълно работно време (7 часа) да се запази трудовото възнаграждение като за пълно работно време, ако страните постигнат писмено съгласие за това в допълнително споразумение към трудовия договор по чл. 119, ал. 1 от КТ.



Следва да се има предвид, че на работещите при непълно работно време от 7 часа не е възможно да бъде зачетен осигурителен стаж като при пълно работно. Обръщаме внимание, че работодателят има право на преценка дали да приеме изменение на трудовото правоотношение по чл. 167б, ал. 1 от КТ. Когато не съществува такава възможност в предприятието, работодателят е длъжен да мотивира писмено своя отказ и да уведоми работника или служителя в 14-дневен срок.