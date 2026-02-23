ИЗПРАТИ НОВИНА
Майка на 5 деца остана без работа и книжка след фалшиво положителен тест за наркотици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:36
© Нова тв
Една проверка на пътя променя живота на Наталия Андреева - майка на пет деца, след като полеви тест за наркотици отчита наличие на амфетамини. Въпреки отрицателния тест за алкохол и категоричното отричане да е употребила забранени субстанции, жената губи шофьорската си книжка и прекарва денонощие в ареста на 9-о РУ в София.

"Беше шок. Бях сигурна, че няма какво да покаже, защото не съм употребявала", разказва пред Нова телевизия Наталия, която работи като доставчик на храна.  

Тя обяснява пред органите на реда, че е била физически изтощена, тъй като е работила 24 часа без прекъсване, прехвърляйки се от една работа на друга. Преди проверката консумирала разтворимо лекарство и енергийна напитка. Въпреки обясненията ѝ, жената била задържана за 24 часа. 

"В колата полицаите ми казаха: "Може сега да си признаеш". Казах им, че няма какво да признавам", спомня си Наталия. В районното управление са ѝ отнети личните вещи, след което е затворена в килия.

След излизането от ареста Наталия е принудена да чака 5 месеца за резултатите от кръвната проба. През този период тя остава без работа и без възможност да шофира, което се оказва критично за семейството ѝ. Един от синовете ѝ - Виктор, страда от тежък диабет и често вдига висока кръвна захар, което налага спешно транспортиране до болница.

"Единия път го водих с такси до болницата, беше за интензивно отделение. Но с повикването на такси придвижването ни до блницата отне много време", споделя тя. По време на тези събития Наталия била бременна с петото си дете, което допълнително затруднило придвижването ѝ без автомобил за ежедневни нужди. Поради натрупаните трудности семейството взело решение да напусне София.

След пет месеца разследващият полицай се свързва с нея, за да ѝ съобщи, че кръвните ѝ проби са отрицателни. Наталия получава постановление от прокуратурата и успява да си върне шофьорската книжка от КАТ.







