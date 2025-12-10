МЗХ с много добра новина за земеделските стопани – ще се връщат пари

© Цената на услугата за доставка на вода за напояване за поливен сезон 2025 и поливен сезон 2026 е утвърдена от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Цената на гравитачно доставяната вода е 0,025 лв./куб., а за помпено доставяната вода - 0,038 лв./куб. м.



На всички контрагенти на дружеството, които до момента са заплащали по-високата действаща цена, ще бъдат издадени кредитни известия и ще им бъдат възстановени надплатените суми, съобщават от Министерствато на земеделието и храните.



Водоползвателите, които не са заплатили цената на услугата доставка на вода за напояване, ще имат възможност да заплатят услугата по новите цени, без да им бъдат начислявани лихви за забавени плащания.