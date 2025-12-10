ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МЗХ с много добра новина за земеделските стопани – ще се връщат пари
Автор: Десислава Томева 15:13Коментари (0)103
©
Цената на услугата за доставка на вода за напояване за поливен сезон 2025 и поливен сезон 2026 е утвърдена от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Цената на гравитачно доставяната вода е 0,025 лв./куб., а за помпено доставяната вода - 0,038 лв./куб. м.  

На всички контрагенти на дружеството, които до момента са заплащали по-високата действаща цена, ще бъдат издадени кредитни известия и ще им бъдат възстановени надплатените суми, съобщават от Министерствато на земеделието и храните.

Водоползвателите, които не са заплатили цената на услугата доставка на вода за напояване, ще имат възможност да заплатят услугата по новите цени, без да им бъдат начислявани лихви за забавени плащания.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Арест: Ако ми изневериш, ще поръчам да те залеят с киселина и ще ...
13:24 / 10.12.2025
Теменужка Петкова към Асен Василев: Не може да Ви се угоди! 
13:09 / 10.12.2025
Асен Василев към премиера: Подайте оставка! Не карайте площада да...
13:09 / 10.12.2025
Това остана от един от най-известните хотели на Българското Черно...
12:53 / 10.12.2025
Експерт: Охладеното месо има срок на трайност 10 дни, а транспорт...
12:43 / 10.12.2025
Момиче остана завинаги на 19, младата собственичка бере душа, шоф...
12:30 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: