|МЗХ с много добра новина за земеделските стопани – ще се връщат пари
На всички контрагенти на дружеството, които до момента са заплащали по-високата действаща цена, ще бъдат издадени кредитни известия и ще им бъдат възстановени надплатените суми, съобщават от Министерствато на земеделието и храните.
Водоползвателите, които не са заплатили цената на услугата доставка на вода за напояване, ще имат възможност да заплатят услугата по новите цени, без да им бъдат начислявани лихви за забавени плащания.
