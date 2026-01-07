МВнР предупреди за усложнена пътна обстановка в Босна и Херцеговина

© МВнР предупреди за усложнена пътна обстановка в Босна и Херцоговина заради лошите метеорологични условия.



"МВнР уведомява, че поради продължаващите снеговалежи в Босна и Херцеговина Агенцията за пътна инфраструктура (BIHAMK) е предупредила за усложнена метеорологична обстановка, предизвикваща съществени затруднения за трафика в страната, както следва: - затворен е главен път Босанско Грахово-Стърмица; - в сила е забрана за движение на камиони по пътищата", гласи съобщенията на Външно.