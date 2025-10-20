ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР предупреди българите в Италия
МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с железопътен транспорт в посочения ден, да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно - за получаване на компенсация за неосъществено пътуване.
При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:
Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на:
Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg.
Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.
При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
