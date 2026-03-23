Ние извършихме една доста масирана евакуация на българи от зоната на конфликта, но войната не е приключила. В постоянен контакт сме, но ситуация се усложнява в момента. Това заяви заместник-министър на МВнР Марин Райков пред медиите по повод повишените нива на риска за сигурността на българите в Близкия изток, предаде репортер на ФОКУС.



“Апелираме българските граждани - незабавно напуснете зоната на Близкия изток, докато още е отворено въздушното пространство", каза той.



“За съжаление тази ситуация в момента се усложнява, условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи – всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран. Трябва да напуснат, докато все още могат", каза зам.-министърът.



Райков заяви, че индекс на риск е на ниво 5 - тоест предупреждаваме за възможност да бъдат преустановени всякакви възможности за евякуация по търговски и граждански път. Всякакви пътувания трябва да бъдат преустановени към тези страни. Оставането там е въпрос на лична отговорност и риск", каза Марин Райков.