Ние извършихме една доста масирана евакуация на българи от зоната на конфликта, но войната не е приключила. В постоянен контакт сме, но ситуация се усложнява в момента. Това заяви заместник-министър на МВнР Марин Райков пред медиите по повод повишените нива на риска за сигурността на българите в Близкия изток, предаде репортер на ФОКУС.
“Апелираме българските граждани - незабавно напуснете зоната на Близкия изток, докато още е отворено въздушното пространство", каза той.
“За съжаление тази ситуация в момента се усложнява, условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи – всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран. Трябва да напуснат, докато все още могат", каза зам.-министърът.
Райков заяви, че индекс на риск е на ниво 5 - тоест предупреждаваме за възможност да бъдат преустановени всякакви възможности за евякуация по търговски и граждански път. Всякакви пътувания трябва да бъдат преустановени към тези страни. Оставането там е въпрос на лична отговорност и риск", каза Марин Райков.
МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете, докато още можете!
© ФОКУС
/
/
12:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.