|МВнР: Задържаният в Израел българин е добре
Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на МВнР в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров.
Същият е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.
Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.
