МВнР: Отменени полети от и до Иран

МВнР уведомява, че редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран. В страната са блокирани телекомуникационните услуги, включително интернет, посочват от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР).



МВнР припомня, че е въведен индекс на риск за пътувания до Иран на най-високо ниво 5 - предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.



Препоръчваме на българските граждани, в случай че към момента временно или постоянно пребивават в Иран, да се регистрират чрез бутона, наличен в рубриката "Пътувам за Иран" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“.



За оказването, при необходимост, на бързо и адекватно съдействие, ще спомогне поддържането от пътуващи до Иран български граждани на контакт с дипломатическото ни представителство в столицата Техеран на следните телефонни номера: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +98 930 568 3409.