ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МВнР: Отменени полети от и до Иран
|МВнР уведомява, че редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран. В страната са блокирани телекомуникационните услуги, включително интернет, посочват от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР).
МВнР припомня, че е въведен индекс на риск за пътувания до Иран на най-високо ниво 5 - предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
Препоръчваме на българските граждани, в случай че към момента временно или постоянно пребивават в Иран, да се регистрират чрез бутона, наличен в рубриката "Пътувам за Иран" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“.
За оказването, при необходимост, на бързо и адекватно съдействие, ще спомогне поддържането от пътуващи до Иран български граждани на контакт с дипломатическото ни представителство в столицата Техеран на следните телефонни номера: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +98 930 568 3409.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 173
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Девойката, която спаси Богоявленския кръст край морето, е десеток...
16:35 / 10.01.2026
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свъ...
16:24 / 10.01.2026
БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща сто...
16:21 / 10.01.2026
Блокират с лепило копчетата на банкомати
15:56 / 10.01.2026
БСП взе решение: Ще проведе конгрес в началото на февруари
15:48 / 10.01.2026
Синоптиците познаха на 100%
15:42 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS