ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МВнР: България осъжда тероризма във всичките му форми
Това се казва в позиция на Министерството на външните ни работи, публикувано в социалната мрежа Х.
"Фокус" припомня, че вчера кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад. При инцидента загинаха десетки, много са и ранените.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Неадекватно и агресивно момиче изчезна, близки молят за помощ
21:35 / 12.11.2025
Стана ясна причината защо днес много хора се оплакаха от неразпол...
20:55 / 12.11.2025
Превръща се в епидемия: Отново умишлено прегазено с кола куче!
20:08 / 12.11.2025
Откраднаха от платен паркинг буса на Иван и Андрей
20:10 / 12.11.2025
Заради бойкота на работодателите: Отменят Националния съвет за тр...
19:08 / 12.11.2025
Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
18:29 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS